Značka Peugeot spouští novou mezinárodní reklamní kampaň „Move to Electric“, do které zapojila svého ambasadora Novaka Djokoviče.

Cílem této nové kampaně značky, v níž se představuje model Peugeot e-208, je poukázat na elektrifikaci vozů Peugeot. Značka Peugeot s nabídkou elektrických a hybridních motorů a strategii „Buy your Peugeot, choose your powertrain’“ tak sděluje, že nyní naplno vstupuje do éry přechodu na nové zdroje energie.

Spot Peugeot x Novak Djokovic #UnboringTheFuture

Novak Djokovič je ústřední postavou kampaně, která pracuje s paralelou mezi jeho příběhem a příběhem značky Peugeot. Slibuje nabízet vizi budoucnosti #unborningthefuture.

Účastí v této kampani a logem „Electric“ na rukávu dresu má dvojka světového žebříčku ATP potvrzovat svůj zájem o otázky ochrany životního prostředí a vyjadřuje svou podporu strategii značky Peugeot. Kampaň začíná v den zahájení 108. Australian Open, prvního letošního grandslamového turnaje.

Foto: Peugeot