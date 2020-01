Socialsharks, tedy kreativní a social media agentura energetických nápojů Big Shock!, dnes spouští novou kampaň, která má za cíl rozšířit v Čechách povědomí o českých závodnících Big Shock! Racing týmu na Dakaru Rallye 2020. A také má podpořit prodej limitované edice Big Dakar!. Kampaň je postavena na propagátorovi etikety Ladislavu Špačkovi, který na sítích Big Shock! představí etiketu dakarskou.

Socialsharks se loni stali kreativní agenturou značky Big Shock!, se kterou do té doby dlouhodobě spolupracovali v rámci správy jejich sociálních kanálů. Dakar 2020 je prvním velkým projektem, u kterého “žraloci” zastřešují celou kreativu.

“Celý koncept Dakarské etikety Ladislava Špačka je dělaný jemu na míru. Jsme moc rádi, že se nezalekl této nabídky a šel do toho nebojácně s námi. V komunitě fanoušků Dakaru jsou Martin Macík a Honza Brabec známí šampioni, my jsme je chtěli zapojit i do konceptu, který věříme, že bude atraktivní i pro lidi, kteří se o závodění zajímají jen povrchově. V průběhu ledna by měly být vydané všechny díly a musím říct, že se máte na co těšit!”, říká Daniel Krásný, kreativní ředitel Socialsharks.

První díl Dakarské etikety Ladislava Špačka

Dnes na sítích Big Shock! vypustili Socialsharks první epizodu s názvem “Oslovování”. Hlavními hrdiny jsou, mimo Ladislava Špačka, také hlavní jezdci Big Shock! Racing týmu – Jan Brabec a Martin Macík, kteří na Dakaru letos odstartují. Celkově bude 6 epizod, každá zaměřená na jiné téma, související s etiketou v průběhu dakarských závodů. V rámci kampaně byli vytvořeny i speciální Stickers na Instagramu, které v nabídce GIFů lze nalézt od dnešního dne. Kampaň bude probíhat na Instagramu, Youtube a Facebooku.

“Když Socialsharks přišli s touto kreativou, tak jsme hned věděli, že tohle jsme my a že je to směr, kterým se chceme ubírat i nadále. Překvapovat naše konzumenty a fanoušky netradiční komunikací a spoluprací se zajímavými lidmi, třeba jako je pan Špaček. V dalším roce plánujeme se Socialsharks velmi zajímavé projekty a nemůžu se dočkat, co vše rok 2020 přinese. “, dodává Petra Dlouhá, marketingová ředitelka společnosti Al Namura, která vlastní značku Big Shock!