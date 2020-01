Kofola ČeskoSlovensko dnes oznámila koupi 100% podílu v českém výrobci ciderů F. H. Prager. Kofola tak vstupuje na trh s řemeslnými cidery a limonádami. Půjde o produkty pod značkou Ugo, bylinky Leros nebo kávu Café Reserva.

„Máme za sebou 10 let, kdy jsme každý den zasvětili jablkům a jejich zpracování. Jablečný mošť se stal naším denním chlebem. Byli jsme pionýry ve výrobě řemeslných ciderů v ČeskoSlovensku a zamilovali se do poctivých limonád z ovoce a bylin. Teď je na čase předat naše Pragerovy cidery a limonády někomu, kdo je dokáže rozvinout,“ říká jeden ze zakladatelů společnosti F. H. Prager Ondřej Frunc. Jeho společník, spoluzakladatel Cyril Holub, ho doplňuje: „V Kofole jsme našli dobrého partnera. Ceníme si toho, jak tato společnost klade důraz na lokálnost, čerstvé suroviny a poctivé produkty a věříme, že díky svým marketingovým kompetencím a distribučnímu modelu může naše značky posunout dál.“

Kofola ČeskoSlovensko získává akvizicí všechny značky F. H. Prager, receptury a výrobní technologie. Obě smluvní strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat.

„Dlouhodobě investujeme do rozvoje čerstvých produktů pod značkou Ugo nebo bylinkového portfolia Leros a stále hledáme další cesty, jak rozšířit své portfolio o přírodní a řemeslné produkty,“ říká Daniel Buryš, generální ředitel Kofola ČeskoSlovensko. „Tato čerstvá akvizice nám do toho přesně zapadá. F. H. Prager je skvělý start-up, prostřednictvím kterého může Kofola vstoupit do zcela nové kategorie řemeslných ciderů a limonád, ve které vidíme potenciál.“

Cidery mají být pro Kofolu cestou, jak rozšířit své působení v gastronomii a nabídnout zákazníkům a spotřebitelům další přírodní produkt.

Foto: F. H. Prager