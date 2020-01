Hlavními faktory růstu mají být velké sportovní akce jako Olympiáda v Tokiu nebo Mistovství Evropy ve fotbale. V USA růst mediálních útrat potáhnou především podzimní prezidentské volby. Mediální trh v Česku ovlivní především ekonomický vývoj v Evropě.

Růst o 3,9 % a téměř 14 bilionů korun. Takovou bilanci reklamního trhu očekává pro rok 2020 globální mediální skupina Dentsu Aegis Network. Tradiční odhad celosvětových investic do reklamy AdSpend předpovídá, že hlavními motory růstu budou velké sportovní akce, kterých se letos uskuteční hned několik. Kromě Olympijských her v Tokiu čeká především fotbalové fanoušky svátek v podobě červnového Mistrovství Evropy. Významně se do celkových investic promítnou také americké prezidentské volby v listopadu.

“Tyto velké sportovní a společenské události na sebe strhávají obrovskou pozornost médií a fanoušků, což samozřejmě láká sponzory. V případě prezidentských voleb v USA očekáváme dramatický nárůst investic do sociálních sítí, které se v předchozích volbách ukázaly jako jeden z nejefektivnějších nástrojů k získání voličů. Celkově ale vidíme, že prakticky v každém regionu hraje čím dál tím důležitější roli digitální reklama. Ta je zároveň hlavním důvodem růstu mediálního trhu, a to především díky dramatickému růstu na rozvojových trzích,” okomentoval predikce průzkumu investiční ředitel Dentsu Aegis Network v Česku Martin Mlýnek.

Reklamní investice v Česku porostou podle odhadů Dentsu Aegis Network o 5,7 % na celkových 121,1 miliardy korun. I u nás bude mít podle Martina Mlýnka Olympiáda a Euro mírný vliv na nárůst investic. „Zároveň je ale u některých klientů cítit opatrnost, kterou způsobuje nejistota ohledně ekonomického vývoje v Evropě. Konečný výsledek investic významně ovlivní atmosféra po prvním polotelí,“ popsal investiční ředitel Dentsu Aegis Network.

Reklamní investice do sociálních sítí celosvětově porostou podle odhadu AdSpend o téměř 20 % oproti loňskému roku. Sociální sítě tak budou hlavním faktorem růstu investic do digitální reklamy, které vzrostou o 10,5 %. Digitální reklama pohltí 45,7 % veškerých mediálních rozpočtů s celkovými investicemi ve výši 6,2 bilionu korun. Druhý největší kus mediálních investic, celkově 31,5 % a 4,4 bilionu korun v absolutních číslech, si ukousne televize. Největší pokles naopak zaznamená printová reklama.

Ačkoliv většina zemí i regionů zaznamená nárůst, některé země se budou potýkat s poklesem reklamních investic. Týkat se to bude zejména Německa (-1,5 %), Španělska (-1,3 %) a Itálie (0,1 %). Naopak na rychle se rozvíjejících trzích jako Indie (10,9 %) nebo Argentina (16 %) předpovídá AdSpend dvouciferný růst, který především v Indii způsobuje zvyšující se počet chytrých mobilních telefonů.

Důvodem poklesu reklamních investic v případě Německa, Itálie a Španělska je podle Mlýnka zhoršení ekonomického výhledu, zpomalení růstu automobilového průmyslu a politická nejistota ohledně vývozových ekonomik, jakými tyto země jsou. “V Itálii hrál zásadní roli červnový zákaz reklamy na hazard, kvůli kterému italský reklamní trh přišel odhadem o 5 miliard korun,” doplnil Mlýnek.