Od nového roku se o veškerou mediální komunikaci a PR značky Head v České republice stará agentura SeenMedia PR bývalé novinářky Zlaty Biedermannové.

„SeenMedia PR jsme vybrali na základě jejich dlouholetých zkušeností v oboru a konkrétní mediální komunikace, kterou tvoří pro své klienty. Poté, co jsme jejich práci delší dobu sledovali, jsme se rozhodli, že jejich originální a poctivý přístup je přesně to, co se se značkou Head ztotožňuje,“ říká ředitel společnosti Head pro Českou republiku, Vladimír Staněk.

Dceřiná společnost rakouské značky Head prodává v České republice tenisové, lyžařské a snowboardové vybavení a vyrábí zde lyže a lyžařskou obuv. S raketami Head hrají světové hvězdy jako Novak Djokovic nebo Alexander Zverev i naděje českého tenisu Jonáš Forejtek. Na lyžích Head své závody vyhrávala i Šárka Záhrobská.



Výkonný ředitel BHMW a Head Drinks Vojtěch Milko uzavřel smlouvu s tenistou Jonášem Forejtkem

Tenista Jonáš Forejtek, který zajistil českému mužskému týmu postup na Davis Cupu, se zároveň stává tváří nápojů značky Head. Ty vyrábí v licenci česká společnost BHMW a.s., která je známá stáčením pitných lázeňských pramenů Bílinská kyselka, Zaječická hořká a Rudolfův pramen.

BHMW sportovní sponzoring provozuje od svého vzniku. Divize BHMW s názvem Head Drinks podporuje tým HC Sparta Praha, značka Bílinská kyselka je sponzorem Vervy Litvínov a FK Teplice. Jonáš Forejtek představuje nejnovější přírůstek do týmu ambasadorů Head Drinks.

„Jsme velmi rádi, že můžeme podpořit tak báječného hráče, kterým Jonáš je. Je to nejen nadějný tenista, ale také fajn kluk,“ říká výkonný ředitel, Vojtěch Milko. Ze spolupráce je nadšený i sám Forejtek. „Head Drinks je skvělá značka a já jsem moc rád, že jsme spojili síly nejen na tuto sezónu. Nejen, že se v tuto chvíli soustředím na tenis a trénuju, ale podílím se také na vývoji nové příchutě Head Drinks, kterou mi tým vytvoří na míru. Zkrátka budu pít přesně to, co mám nejraději,“ říká Forejtek, který bude součástí většiny marketingových aktivit Head Drinks pro rok 2020.

Forejtek také prodloužil smlouvu s firmou Head, která ho bude sponzorovat další tři roky. Forejtek tak bude hrát s raketami Head podobně jako světové hvězdy Djokovic a Zverev.

Foto: SeenMedia

