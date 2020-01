Výrobce kubánských rumů Havana Club spouští novou kampaň, kterou chce podpořit globální přeměnu značky z kubánských rytmů do urban/street kultury. Dvouměsíční kampaň, jejíž základním prvkem je nový spot, je součástí kreativy pro Havana Club na rok 2020 z dílny agentury Bookin Agency Matěje Kretíka.

Reklamní spot Havana Club vznikl v rámci globálního přerodu značky do street komunity. Havana tak upouští od svých tradičních kubánských prvků, jako jsou pláže, stará auta a taneční rytmy, kterými je Kuba charakteristická. A místo toho se zaměřuje na nastupující generaci Z, její kulturu, hodnoty a životní styl ulice. Spuštění kampaně je naplánováno na polovinu ledna s trváním do konce února 2020. Vidět bude především na Instagramu, Facebooku a YouTube. Podpořena bude ale i offline, a to citylighty a rolling boardy.

Spot Havana Club od Bookin Agency

Přerodem značky provede nový spot, s jehož námětem přišla značka Havana Club, a který rozpracoval režisér Martin „Flashfaker“ Štembera. Reklama vypraví příběh párty ve městě od začátku do konce a zároveň tak má oslovit novou cílovou skupinu – mladé lidi, kteří žijí městským životem. Ve spotu vystupuje herec Janek Gregor a modelka Tereza Marie Valtová.

Točilo se v holešovickém Vnitroblocku, klubu Retro či odstavené tramvaji u D1. Samotné natáčení probíhalo během jednoho dne. Reklama se natáčela na 16 mm film. „Je to vždy tak trochu komplikace, protože se člověk hned nedozví, jestli má záběr, který si představoval a jak dopadl. Musí se čekat na vyvolání filmu a digitalizaci. Nicméně výsledný snímek, pokud se vše povede, vždy stojí za to,“ říká Matěj Kretík.

“Behind The Scenes” z natáčení spotu pro Havana Club

Dvouměsíční kampaň Havana Clubu je startem dlouhodobější spolupráce s Booking Agency, která má na starost kreativu na sociálních sítích pro letošní rok. „Těšit se můžeme na Real Urban Madness, což je hlavní vize Havany. Budeme mapovat tour hudebního labelu Milion+, se kterým Havana spolupracuje již delší dobu. Dále proběhne komunikace světových tváří Havana Clubu, kterými jsou například rapper Skepta, Tommy Cash, Kelvyn Colt nebo uskupení Places + Faces,“ nastínil plány Kretík.