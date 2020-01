Alza, tuzemská jednička na poli e-commerce, má za sebou další povedený rok. V rámci něj vyrostla o dalších 17 procent při tržbách těsně pod hranicí 30 miliard korun. Dokáže přitom růst rychleji než celý e-commerce jako segment.

Alza celkem za loňský rok vyřídila 12,3 milionu objednávek a dodala přes 37 milionů druhů zboží (26procentní meziroční nárůst). To je více, než je dohromady počet obyvatel v zemích kde působí, čili v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Právě v Maďarsku dokázala Alza vyrůst o 69 procent a stát se trojkou na tamním trhu, když už vyřídila přes milion objednávek (na Slovensku činil růst 15,4 procenta a v Česku o 15,5 procenta).

„Loňský rok byl plný inovací a investic. Firmě se i díky 2 100 zaměstnancům dařilo růst meziročně i napříč zeměmi: Ve firemním segmentu jsme dosáhli podílu 30 procent na celkovém obratu a vidíme zde velký potenciál,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz.

Alza se během loňského roku stala mobile-first společností, 55 procent návštěv tvoří uživatelé z mobilních telefonů, a to jak přes prohlížeče, tak přes samotné mobilní aplikace. Podobným poměrem zákazníci stále více preferují při platbách karty (konkrétně jde o 28 procent plateb terminálem a 28 procent platby kartou online).

Čtvrt miliardy za den

Nejsilnějším nákupním dnem bylo pondělí 16. 12. 2019, kdy denní obrat vystoupal na 263 milionů korun. Zatímco v roce 2018 měla Alza sedm miliardových segmentů, loni už dosáhla na pět dvoumiliardových – byly to bílé elektro, malé domácí spotřebiče, mobilní telefony, notebooky a příslušenství. Miliardové segmenty nově obsadily také počítačové komponenty, audio video a televize. „Miliardu na dostřel mají segmenty beauty/drogerie, hobby a zahrada, sport a wearables,” uvedl obchodní ředitel Petr Bena.

Firma v roce 2019 otevřela nové call centrum v Třinci, první mobilní speciálku v Praze na Andělu, rozšířila síť AlzaBoxů na 200. Také výrazně posílila program pro firemní zákazníky. Zařadila další možnosti přepravy – vlastní přepravní službu AlzaExpres rozjela v regionálních městech, v Praze nasadila cyklokurýry, spustila spolupráci s Liftagem.

Expanze na další trhy do Rumunka nebo německy mluvících zemí je na pořadu dne, i když konkrétní termíny Alza stanovené nemá. Čeká se na správnou příležitost, firma se nechce vydat cestou jiných společností, které expanze přepálily a po velkých investicích se z nových trhů stejně stáhly.

Alza se také loni podle dat společnosti Nielsen Admosphere stala největším inzerentem na tuzemském trhu, objem reklamy dosáhl téměř 1,8 miliardy korun. Až na druhém místě se umístil Kaufland a třetí byl Lidl.

„Z pohledu ceníkových cen jsme se stali největším inzerentem, ale realita je někde jinde. Nechceme sdělovat konkrétní hodnoty, které chceme investovat v rámci jednotlivých mediatypů. U nás spíše platí investiční princip, že pokud nám aditivní koruna do marketingového rozpočtu vynese v návratnosti investice něco plusového, tak budeme investovat. Je určitě patrný odklon od offline médií do online prostoru ať už je to performance, kde se budeme maximálně soustředit na zlepšení efektivity jednotlivých mediatypů. Největší změnou bude přechod na DMP platformu. Drtivá většina impresí je nakupována přes RTB systémy,” řekl dnes ředitel marketingu Alzy Jan Sadílek.

Foto: Alza