V posledním vydání MAM tohoto roku přinášíme shrnutí nejdůležitějších událostí roku 2019 v hlavních oborech a zároveň výhled na rok 2020. Zde nabízíme doplnění ankety o významných událostech a trendech v oblasti veletrhů. Odpovídali Martina Weberová z Adler Czech a Václav Řezáč z PVA Expo Praha.

Martina Weberová, marketingová ředitelka, Adler Czech

Martina Weberová

Co bylo v oblasti výstav a veletrhů podle vás hlavními událostmi či trendy roku 2019?

Trendy roku 2019 byl především velký důraz na udržitelnost. Stejně jako v 3D reklamě se i v textilu komunikovalo především použití přírodních a recyklovaných materiálů (např. trička z recyklovaných PET lahví).

Který veletrh vás osobně nejvíc zaujal?

Osobně mě nejvíc upoutal listopadový veletrh A+A v Düsseldorfu, což byla prezentace pracovních oděvů. Koná se jednou za dva roky a má neustále vzestupnou tendenci.

Co bude trh výstavnictví nejvíce ovlivňovat v roce 2020? Na co se nejvíce zaměřujete při plánování?

Stoprocentně bude pokračovat a zesilovat trend společenské udržitelnosti s tím, že firmy půjdou víc do hloubky tématu jako je např. uhlíková stopa a další oblasti SDGs. Pro firmu Adler Czech jsou samozřejmostí tradiční evropské a tuzemské veletrhy, které chceme rozšířit o prezentaci na nově obchodovaných trzích. Vedle představení produktů a firmy jako takové mají tyto akce nezanedbatelnou funkci setkávání se zákazníky.

Které hlavní veletrhy u nás i v zahraničí vás v příštím roce čekají?

V průběhu prvního čtvrtletí máme již potvrzenou účast na šesti veletrzích, začínáme v Německu na Promotextu Expo, pokračujeme přes Itálii, Francii a Polsko s populární Remadays zpět do České republiky na veletrh Reklama Polygraf Obaly.

Václav Řezáč, ředitel výstaviště PVA Expo Praha

Václav Řezáč

Co bylo v oblasti výstav a veletrhů podle vás hlavními událostmi či trendy roku 2019?

Také letos pokračoval dlouhodobější trend redukce počtu míst konání veletrhů. Z pohledu dění v hlavním městě byla zcela určitě zásadní událostí naše akvizice společnosti Incheba Expo Praha a sjednocení veletržního kalendáře v Praze pod naši společnost ABF. Z Holešovic jsme tak přivedli několik nových veletrhů do našeho multifunkčního, moderního areálu PVA Expo Praha v Letňanech. Dnes je naše firma ABF v Praze zcela ojedinělá co do rozsahu portfolia veletržní správy.

Který veletrh vás osobně nejvíc zaujal?

Rád bych zmínil například nedávno skončený veletrh Czechbus, který jsme právě do Letňan přesunuli z holešovického výstaviště. Tato akce středoevropského významu nás prověřila především logisticky, kvůli přepravní náročnosti exponátů a požadavkům na instalaci. Těší nás, že vystavovatelé, kterých bylo více než sto, ocenili multifunkční možnosti našeho areálu.

Přesunem do Letňan se také skokově zvýšila úroveň odborného stomatologického veletrhu Pragodent. Této nejprestižnější domácí akce pro dentální průmysl se zúčastnilo 175 českých i zahraničních vystavovatelů a navštívilo ji téměř 10 tisíc odborných návštěvníků z řad zubních lékařů, techniků, dentálních hygienistek a dalších odborníků z tohoto odvětví. Veletrh se tak zařadil mezi klíčové dentální události v Evropě.

Co bude trh výstavnictví nejvíce ovlivňovat v roce 2020? Na co se nejvíce zaměřujete při plánování?

Provozování veletrhů je křehká a dlouhodobá činnost. Na jednu stranu je výhodou, když se akce povede, jelikož to má dlouhodobý dopad a relativně dlouho se o něm mluví. Stejně dlouhá doba ale uplyne, když se něco nepovede. Při plánování musíme brát v úvahu aktuální změny a trendy na jednotlivých trzích. Aktuálně je například velké téma napříč různými obory digitalizace. Proto i veletrhy musejí být více prošpikované elektronikou, být interaktivnější, využívat různé mobilní aplikace.

Na druhou stranu i lidé v byznysu mají stále potřebu se setkávat. K tomu jim na veletrzích dáváme více příležitostí v podobě doprovodných programů, které nejsou už jen něčím doplňkovým, ale naopak se mnohdy stávají samostatnou produktovou řadou. Nejde už jen o odborné konference a kongresy. Například koňská show v aréně, kterou jsme původně koncipovali jako doprovodný program veletrhu For Horse, je dnes prestižním večerním eventem s názvem For Horse Show s ukázkami špičkové drezury koní a speciálních jezdeckých čísel v podání domácích i zahraničních performerů, na který prodáme tisíce lístků. Lidé na veletrzích stále více hledají zážitky, chtějí se bavit. Proto i příští rok výrazně rozšíříme kulturní nabídku na našem výstavišti.

Které hlavní veletrhy u vás na příští rok připravujete?

Do Letňan se příští rok z Holešovic přesune například velký populární mezinárodní veletrh Holiday World, který se uskuteční v polovině února. Budeme samozřejmě pořádat další ročníky velmi navštěvovaných veletrhů jako jsou For Fishing, For Caravan, For Boat, For Bikes a další. A samozřejmě v září se koná tradiční veletrh For Arch, naše vlajková loď, na které jsme letos při 30. výročí veletrhu uvítali téměř 800 vystavovatelů a 73 tisíc návštěvníků. Ve svém oboru nemá Forch Arch konkurenci a hodláme ho nadále inovovat.

Foto: iStock