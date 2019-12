Brněnská technologická společnost Y Soft komunikuje s kandidáty v Praze, Brně a Ostravě pomocí mixu outdoorových a online aktivit. Na vzniku konceptu se podílela brněnská kreativní agentura Maják agency.

Technologická společnost Y Soft v prosinci spustila komunikační kampaň „Dare To THINK BYG“. Součástí kampaně cílící na zahájení dialogu s novými talenty i představení společnosti zevnitř jako zaměstnavatele je zapojení samotných zaměstnanců Y Soft, kteří sdílí pomocí microsite „Dare To THINK BYG“ své lidské a kariérní příběhy. Stejně jako prostřednictvím nových komunikačních kanálů na Facebooku a Instagramu s názvem Y Soft Life, které představují každodenní život lidí v Y Soft tzv. za oponou.

„V myšlence Dare To THINK BYG, kde je akcentováno úvodní písmeno názvu firmy Y do slova BYG, se propojují důležité atributy, které charakterizují samotné DNA firmy. To je otevřenost novým přístupům, odvaha přinášet nové nápady, inovativnost a týmová spolupráce,“ uvedl Jaroslav Bělehrad, Head of HR Y Soft. Kampaň provází kromě claimu „Dare To THINK BYG“ další hesla propojující se prvkem „Y“ se společností: jsou to motta „Spread MOTYVATION“, „Open your MYND“, „Become a PYONEER“ a „Get YNVOLVED“.





Marketingový mix obsahuje kromě online microsite Dare To THINK BYG, Facebooku a Instagramu i outdoorové prvky, kdy na vybraných místech v Praze a Brně vyrostou od prosince do února příštího roku totemy s výrazným prvkem QR kódu, který při jeho načtení nasměruje uživatele na microsite kampaně s potřebnými informacemi o Y Soft, příběhy lidí a nabídkou volných pracovních pozic jak pro zkušené kandidáty, tak pro studenty.

Otevření nových kanceláří a redesign centrály brněnské technologické společnost Y Soft

Ke kampani vznikla i sada Giveaways a dárků – čokolády pro návštěvníky café trucků a kaváren partnera Kofi-Kofi na vybraných místech v Praze (OC Pankrác, Gemini park), Brně (Technologický park, Campus, Červinkova a Husitská ul.) nebo kulichy pro zaměstnance Y Soft. Na vzniku konceptu se podílela brněnská kreativní agentura Maják agency.

Součástí nového přístupu ke komunikaci Y Soft s novými talenty je i proměna samotné centrály společnosti v Brně, jejíž venkovní zdi prošly uměleckou proměnou a redesignem.