Zástupce šéfredaktorky zpravodajství a šéfeditor ČTK Jan Vavrušák posílí od 1. listopadu 2021 vedení obchodního úseku národní tiskové agentury. Stane se zástupcem obchodního ředitele ČTK Jaroslava Richtera.

S tím souvisejí i další změny na vedoucích pozicích ČTK, konkrétně výměna zástupce šéfredaktorky, kterým Jan Vavrušák nyní je, a jímž se nově stane šéfeditor Zdeněk Fučík. Druhým šéfeditorem bude dosavadní vedoucí regionální redakce Jan Ptáček, novou vedoucí této redakce pak Denisa Svobodníková.

„Tyto změny jsme připravovali dlouho. Jejich smyslem je posílit obchodní úsek ČTK dalším kolegou, který umí skloubit dlouholeté zkušenosti ze zpravodajství s potřebou hledat inovativní postupy jak vůči klientům, tak uvnitř ČTK. Současně mi jde o to, aby vyšší podíl na řízení zpravodajství dostali osvědčení kolegové a kolegyně, kteří prokázali své schopnosti a budou nepochybně oporou jak šéfredaktorky, tak celého zpravodajství,“ řekl generální ředitel Jiří Majstr.

„S ohledem na blížící se generační obměnu v obchodním úseku je nezbytné doplnit obchodní tým agenturním odborníkem respektovaným uvnitř i vně ČTK. Právě jím Honza je,“ řekl Jaroslav Richter. „Svými novinářskými a manažerskými zkušenostmi podpoří rozvoj nových obchodních modelů, které si vyžádají připravované projekty, a přispěje k inovaci systematické komunikace s obchodními partnery. Jistě přinese i nápady, jak s využitím moderních technologií zefektivnit vnitřní chod obchodního úseku,“ dodal.

Ve zpravodajství Jan Vavrušák působil od roku 1999, podílel se na vývoji několika nových produktů. Šéfredaktorka Radka Matesová Marková věří, že nové vedení redakce na to bude umět navázat. „Zdeněk, Honza i Denisa jsou dlouhá léta oporami řízení zpravodajství ČTK. Mají velké novinářské zkušenosti, výborné nápady, ohromné nasazení a zejména umí motivovat své týmy,“ uvedla šéfredaktorka.

Vizitky:

Jan Vavrušák (45) v ČTK začínal v roce 1999 jako regionální zpravodaj na severní Moravě a první novinářské zkušenosti získával i jako spolupracovník Českého rozhlasu Ostrava. Byl takzvaným hradním zpravodajem ČTK, v letech 2004 až 2007 zpravodajem ČTK v Polsku.

V letech 2007 až 2009 byl v ČTK koordinátorem multimediálního obsahu, měl na starosti propojení textu, fota, audia, videa či grafiky. Od roku 2010 je šéfeditorem zpravodajství ČTK, řídil také centrální redakci ČTK. Od roku 2015 řídí zpravodajský web Ceskenoviny.cz. Podílel se mj. na zavedení headline servisu – nejrychlejšího zpravodajství ČTK, na rozjezdu videozpravodajství ČTK nebo na živých videopřenosech. V roce 2018 byl jmenován zástupcem šéfredaktorky zpravodajství ČTK.

Jan Ptáček

Jan Ptáček (52) pracuje v ČTK od roku 1997. Začínal jako politický zpravodaj domácí redakce, od roku 1999 byl editorem nejprve celostátní domácí redakce a poté nově vytvořené krajské redakce ČTK. Regionální redakci řídí od roku 2017. Vedle toho už tři roky pracuje na vývoji automatizace zpravodajství, má hlavní redakční podíl na tvorbě šablon pro robotické zpracování výsledků voleb a automatizaci zpravodajství z další statistických dat.

Denisa Svobodníková

Denisa Svobodníková (48) nastoupila do ČTK v roce 1998, rovněž do domácí redakce. Absolvovala půlroční stáž v bruselské odbočce ČTK, v letech 2004 – 2007 byla zpravodajkou v Berlíně, poté do roku 2010 řídila zahraniční redakci ČTK. Po krátkém angažmá v redakci iHned.cz a mateřské dovolené se v roce 2017 vrátila do ČTK na pozici vedoucí vydání regionální redakce. V roce 2009 byla společně se Zdeňkem Fučíkem hlavní koordinátorkou zpravodajství ČTK o českém předsednictví Evropské unie.

Zdeněk Fučík

Zdeněk Fučík (44) je šéfeditorem zpravodajství ČTK od roku 2018, v národní tiskové agentuře pracuje s přestávkou 14 let. První novinářské zkušenosti získal v Českém rozhlase, kde během studií spolupracoval se stanicemi Vltava a Český rozhlas 6.

V ČTK začal pracovat v roce 2003. Zpočátku se zabýval především ekonomickým a regionálním zpravodajstvím. V letech 2009 až 2013 působil jako zahraniční zpravodaj v USA a poté byl vedoucím zahraniční redakce.

V roce 2014 nastoupil jako editor a reportér do České televize, kde mimo jiné absolvoval stáž ve zpravodajské televizní stanici CNN. Na jaře 2016 přešel do týdeníku Euro, kde se stal zástupcem šéfredaktora, poté na stejné pozici působil ve zpravodajském portálu Info.cz. Po svém návratu do ČTK se vedle koordinace práce redakcí věnuje řízení a tvorbě podcastu ČTK Četkast, podílí se i na mediální výchově.