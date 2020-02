Czech News Center hlásí několik personálních změn. Jan Svátek přichází na nově vytvořenou pozici Obchodního ředitele eventů, Vendula Tomšů nastupuje na pozici Area business manager a Martina Řeháčková rozšiřuje obchodní tým divize E15.

Jan Svátek zastává v CNC od počátku tohoto roku nově vytvořenou pozici Obchodního ředitele eventů. V mediálním prostředí působí od roku 2007, zkušenosti získával nejprve v agentuře Omnicom Media Group, od roku 2010 v agentuře Mediacom. Následně, s krátkou přestávkou pracoval ve společnosti Economia, poté v mediální skupině Dentsu Aegis Network. V letech 2016 až 2019 vedl digitální oddělení v mediální agentuře Media Investments.



Vendula Tomšů bude v CNC nově zastávat pozici Area business manager, kde bude mít na starosti vedení týmů obchodníků dle produktové členitosti a oddělení telesales. Cílem oddělení bude nabídnout klientovi různé nové kombinace printu, eventů, speciálních projektů atd. V rámci daných produktů bude také záměrem udržovat, rozvíjet a získávat větší a střední firmy dle dané odbornosti. Do CNC nastoupila v roce 2017 na pozici Team leadera.

Martina Řeháčková rozšiřuje obchodní tým divize E15. Nastupuje do pozice Senior key account manager a na starost bude mít agenturní a přímý prodej a VIP zákazníky. Řeháčková přichází z vydavatelství MediaRey SE, které v Česku vydává měsíčník Forbes, kde působila tři roky. V minulosti působila ve vydavatelství Bauer Media v.o.s. kde pět let zastávala pozici Senior sales manager v titulu Žena a život a před tím v Mladé frontě a.s. rok jako Sales manager divize lifestylových titulů.