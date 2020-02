Ředitelkou Komunikace Komerční banky je od 1. února 2020 Hana Kovářová. V KB bude mít za úkol dále posunout a zkvalitňovat veškeré komunikační aktivity, a to nejenom v rámci samotné banky, ale i celé Skupiny KB.

„Z profesního hlediska jsem sledovala, jak dynamicky se Komerční banka pouští do změn ve své interní struktuře, do digitalizace, otevřeného bankovnictví a inovací. Prostředí velkých změn je pro mě osobně příležitost tvořit a využívat nové a dobře zacílené způsoby komunikace ke klientům s jednoduchým a srozumitelným sdělením. Jsem proto velmi ráda, že se nyní mohu do tohoto procesu přerodu Komerční banky aktivně zapojit,“ uvedla Hana Kovářová.

Hana Kovářová přichází do Komerční banky z pozice marketingové ředitelky Raiffeisenbank, kde působila od roku 2014. Čtyři roky před tím zastávala stejnou pozici v České pojišťovně. Byla také součástí týmu, který v České republice zakládal pojišťovnu Direkt a působila i v poradenské společnosti Accenture.