Strategicko-kreativní agentura Aetna hlásí po dlouhých letech změnu na pozici šéfa kreativy. Michala Pavlíka nahrazuje Michal Rožek, který za sedmnáct let v agentuře prošel pozicemi copywritera, strategic plannera, new business developera a v posledních dvou letech zastával pozici strategy directora.

„Před třemi lety jsme se proměnili z komunikační agentury v agenturu strategicko-kreativní. Chtěli jsme tím vyslat klientům, partnerům, ale i našim vlastním lidem jasný signál, v čem je naše nejvyšší přidaná hodnota a jak u nás v Aetně kreativu vnímáme. Že chceme dělat velké brandové příběhy, vyprávět konzistentně příběhy značek, dotahovat velké kreativní ideje do každodenního obsahu a umět všechno zacílit, změřit a vyhodnocovat. Znamenalo to výrazně změnit interní procesy i bolestivě osekat portfolio klientů, ale poslední měsíce ukázaly, že jsme si procesně i ekonomicky opravdu výrazně pomohli. Michal Rožek z mého pohledu dokonale reprezentuje tuhle proměnu,“ říká Pavel Doležal, majitel agentury se sídlem v Brně.

Oblast brandbuildingu a řízení značek je oblast, kterou Michal Rožek posledních deset let vyučuje na Fakultě multimediálních komunikací na zlínské Univerzitě Tomáše Bati.

„V Aetně jsem strávil skoro polovinu svého života a z jejího posledního vývoje mám velkou radost. Zatímco v minulosti jsme se hodně orientovali na segment B2B a IT klientů, v posledních letech se nám daří i u velkých a rychloobrátkových klientů. S oblibou říkám, že jsme jakýmsi Leicesterem v Premier League, který bez lobbistických vlivů a nadnárodního zázemí dokáže hrát vyrovnanou partii s těmi nejlepšími. Díky vášni, erudici a nasazení se nám daří pracovat pro značky, jako je Ostravar, Stihl, Lina, Cool, Vinea, Braník, Vest nebo největší obchodní centra v zemi. Stejně jako získat zlatou Effie za systematickou práci pro destinační značku Brna. Na to jsme hrdí, na druhou stranu máme naprosto konsolidovaný tým, kde každý ví, co hrát,“ říká Michal Rožek.