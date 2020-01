Ke konci roku 2019 přibyli do agentury DDB na klíčové posty dva noví lidé: Lucie Poláková nastoupila na pozici Business Development Director, Jakub Horváth se stal Head Of Social

Lucie Poláková dříve působila v kreativní agentuře Euro RSCG, poté pracovala na klientské straně pro druhou největší FMCG společnost s prémiovým alkoholem Pernod Ricard. V posledním roce se starala o lokální marketing prémiových pivních značek Stella Artois, Hoegaarden a Corona ve společnosti Pivovary Staropramen Molson Coors. V pražské DDB se Lucie Poláková bude jako Business Development Director věnovat marketingu a PR agentury, novým akvizicím a celkově vývoji agentury.

„Do agentury chci přinést některé strategické postupy z korporátního prostředí. Mým cílem je posunout vnímání agentury nejen jako kreativní, ale soustředit se i na jiné produkty a nástroje, které napomohou otevřít nové obchodní příležitosti nejen na českém trhu, ale i globální úrovni,“ říká Poláková

Lucie Poláková

Jakub Horváth

Jakub Horváth působil několik let jako specialista na sociální sítě v agentuře Leo Burnett a později napříč Publicis One v inovačním hubu Farmhouse. Před dvěma lety se přesunul do butikové agentury Brandmark. Na nové pozici Head of Social v pražském DDB bude mít za úkol rozvoj social oddělení.

„Věřím, že velké síťové agentury dokáží být přínosné a efektivní pro klienty i v oblasti sociálních sítí. To bych rád dokázal právě tady v DDB se skvělým a dobře sestaveným týmem, který tu máme, abychom dosáhli žádaných výsledků našich klientů,“ říká ke své nové pozici Jakub Horváth.