Aliance BpS – Byznys pro společnost, která se zaměřuje na podporu firem v udržitelném a odpovědném podnikání a v diverzitě, má od ledna 2020 nové vedení. Nejvyšší vedení nyní tvoří Alena Líškay Králíková, která se na pozici ředitelky BpS zaměří na rozvoj spolupráce s firmami a komunikaci, a dvě klíčové sekce vedou Pavel Štern, programový ředitel pro oblast trhu práce, a ředitelka pro udržitelný rozvoj Linda Sokačová. Současně došlo k vytvoření externí Rady BpS.

BpS – Byznys pro společnost je aliancí firem, které aktivně rozvíjejí své podnikání směrem k udržitelnosti, konkrétními iniciativami podporují diverzitu jako klíčovou hodnotu a jsou odpovědné vůči komunitě a společnosti. K BpS se dosud přidalo na 100 firem.

Aliance je národní partnerskou organizací CSR Europe a zapojuje se do evropských iniciativ a strategií rozvíjejících závazky udržitelnosti. Motivuje a podporuje firmy, aby do své činnosti zaváděly principy trvalé udržitelnosti a odpovědnosti, které zahrnují etický přístup v řízení firem, diverzitu a inkluzi zaměstnanců, respekt k potřebám společnosti, zákazníků i obchodních partnerů a šetrnost vůči životnímu prostředí. BpS stojí za projekty jako Top Odpovědná firma či fórum UP! BpS je díky své roli národního koordinátora evropské Charty diverzity také členem evropské platformy iniciované DG Justice a spolupracuje s členskými státy EU a s Evropskou komisí na rozvoji diverzity a inkluze na pracovním trhu a ve společnosti.

Alena Líškay Králíková

Linda Sokačová

Pavel Štern

O ledna došlo k vytvoření nové struktury BpS postavené na širší spolupráci. Změnilo se vedení aliance a vznikla externí Rada.

Ředitelkou aliance BpS – Byznys pro společnost je od počátku roku 2020 Alena Líškay Králíková. V minulosti řídila útvar firemní kultury a společenské odpovědnosti ČSOB, a odpovídala i za externí a interní komunikaci. Působila také v neziskovém sektoru – mj. jako ředitelka Gender Studies, o.p.s. nebo manažerka pro rozvoj nadačního fondu Slovak-Czech Women’s Fund. Zkušenosti má z odborných médií a interních časopisů velkých firem, za které odpovídala jako šéfredaktorka a editorka. V Byznysu pro společnost pracuje od roku 2017.

„BpS má i nadále ambici zůstat největší a nejvlivnější aliancí firem podporující udržitelný a odpovědný přístup k podnikání a prosazovat tyto hodnoty u všech klíčových společností a institucí u nás. V dalším období se proto zaměříme na posílení strategické role udržitelnosti ve firmách, na podporu firem v rozvoji diverzity v práci a na užší spolupráci s firmami i klíčovými stakeholdery,“ říká Alena Líškay Králíková. „S rokem 2020 zahájíme novou etapu naplňování strategie #Odpovědně2030 – ambiciózní a jasné vize na příštích 10 let. Naše tři pilíře – udržitelný trh práce a Charta diverzity, udržitelná výroba a spotřeba a udržitelné komunity – podporují podnikání, které je prospěšné budoucnosti firem i celé společnosti,“ dodává Líškay Králíková.

Spolu s Alenou Líškay Králíkovou tvoří od počátku ledna nejvyšší vedení Pavel Štern, programový ředitel pro oblast trhu práce, a Linda Sokačová, ředitelka pro udržitelný rozvoj.

Pavel Štern, ředitel programů BpS – Byznysu pro společnost, se dlouhodobě věnuje tématům, jako jsou trestní politika, vězeňství, probace, mediace a restorativní justice, oběti trestných činů, sociální služby, politika zaměstnanosti, diverzita a inkluze, rozvoj lidských zdrojů a kapitálu, vedení a řízení lidí. Dlouhodobě pracoval v justici nejprve jako probační úředník, posléze jako první ředitel Probační a mediační služby, ČR (2001) až do roku 2014, poté krátce jako náměstek ministryně spravedlnosti pro trestní politiku.

Štern se aktuálně věnuje politice zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů a „lidského kapitálu“ na trhu práce a také projektům v oblasti diverzity a inkluze, flexibility a mobility pracovního trhu. Od roku 2016 působí v alianci Byznys pro společnost jako ředitel programů. Podílí se mj. na publikační činnosti BpS a na programech spojených věkovou diverzitou, age managementem, mezigeneračními tématy a flexibilitou na trhu práce.

Linda Sokačová se stala členkou vedení aliance BpS na pozici ředitelky pro udržitelný rozvoj aliance BpS. V minulosti řídila odbor rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Působila také v neziskovém sektoru a akademické sféře – mj. jako ředitelka Gender Studies, o.p.s. nebo jako vedoucí výzkumného týmu pro European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) v Sociologickém ústavu AV ČR.

Dosavadní předsedkyně BpS Pavlína Kalousová bude pokračovat v rozvoji BpS jako aktivní členka jeho Rady. Tu tvoří externí ambasadoři a ambasadorky, kteří podpoří strategické směřování organizace a její další rozvoj a budou týmu nejvyššího vedení oporou. V Radě spolu s Pavlínou Kalousovou působí například Alena Sochorová, Michaela Chaloupková, Martin Vejplacha, Martina Grygar Březinová, Edita Šilhánová, Juraj Palčinský, Filip Dostál, Jana Vychroňová, Marie Zemanová nebo Hedvika Holá.