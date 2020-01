Od 1. ledna 2020 nastoupila na pozici vedoucí úseku produktu a marketingu ve Volkswagen Financial Services Jana Hrušková. Chce se zaměřit na posílení značky společnosti prostřednictvím komunikace se zaměřením na klíčové produkty individuálního i fleetového financování.

„V rámci svého nového působiště bych se chtěla zaměřit na to, co je pro úspěšnost našeho byznysu klíčové, a to je srozumitelné informování o typech financování, které poskytujeme, o benefitech, které nás odlišují od konkurence, stejně jako o šíři a kvalitě našeho klientského servisu. V letošním roce také interně zvažujeme zavedení nových prodejních modelů, takže mě, i mé kolegy, čeká v blízké budoucnosti nemálo výzev,“ uvádí Jana Hrušková.

Jako ředitelka marketingu a produktu bude mít Jana Hrušková na starosti rozvoj produktového portfolia, péči o zákazníky a v neposlední řadě zastřeší i aktivity z oblasti marketingu. Jejím hlavním úkolem pak má být dokončení probíhající digitalizace prodejních procesů a nastavení nové, efektivnější komunikace s klienty.

Jana Hrušková přišla do Volkswagen Financial Services ze Stavební spořitelny České spořitelny, kde působila 15 let na několika manažerských pozicích v oblastech prodeje, obchodu a marketingu.