Redesign webů společnosti GlaxoSmithKline proběhl za provozu a bez narušení prodejů

Sto produktových webů se dvěma tisíci webovými stránkami ve více než 18 jazycích. Jak je všechny dostat na novou digitální platformu za běžného provozu a samozřejmě bez omezení prodejů? Globální migrace všech produktových webů měla proběhnout během 15 měsíců. A proběhla.

STĚHOVÁNÍ „DIGITÁLNÍCH“ NÁRODŮ

Část divize volně prodejných přípravků amerického koncernu Pfizer přecházela pod britskou farmaceutickou firmu GlaxoSmith‑Kline (GSK). Pod jednou střechou se tak nově ocitla například značka zubních past Sensodyne, lék na bolest Voltaren spadající pod GSK i multivitamin Centrum, který vyrábí Pfizer. Na nás ve Wunderman Thompson Praha bylo převléknout více než sto produktových webů 11 značek koncernu Pfizer do nového digitálního kabátu. A ještě je všechny převést na novou webovou platformu Adobe Experience Manager (AEM), pod níž svoje značky spravuje právě GSK. To vše za 15 měsíců a při zachování požadavků lokálních trhů i původní informační struktury každé jednotlivé stránky.

POMOHLA KNIHOVNA KOMPONENT

Naším původním záměrem bylo navrhnout pro každou značku globální šablonu, ze které by se následně odvozovaly lokální stránky. Postupem času jsme ale přišli na to, že vzhledem k velkému objemu značek, stránek, dat a rozdílů na jednotlivých trzích na to musíme jít jinak. A tak se zrodil Blueprint — knihovna komponent a globálních vzorů.

Tým rodilých mluvčích se pustil do práce. Zajistili jsme kreativní mapping, sjednotili strukturu a tvorbu obsahu i kreativy pro všechny weby, vytvořili jsme šablony. Klientovi jsme zároveň pomohli určit, jaký původní obsah můžeme převést do nových verzí. V našem více než 70členném týmu nechyběli textaři, jazykoví korektoři, zkušení AEM developeři, weboví grafici nebo UX designeři. Všichni pod vedením našich nejzkušenějších projektových manažerů. „Abychom odbavili obrovské množství webů jednotlivých značek v tak krátkém termínu a zároveň udrželi jednotnou ‚štábní kulturu‘ GSK, založili jsme ‚knihovnu‘ — Blueprint — s jednotlivými prvky používanými pro všechny weby. Tím jsme

ušetřili nejen rozpočet, ale hlavně čas.

18 – jazykových mutací a webů Přes 100 – webů se dvěma tisíci webovými podstránkami 25 – trhů, na nichž weby běží

Na základě knihovny komponent jsme navrhli 11 vzorů webových stránek. Každý z nich přesně definoval celkový vzhled, barevnost a vyznění komunikace dané značky. Díky tomuto postupu jsme docílili konzistentnosti u všech 25 trhů i 18 jazyků,“ říká Vendula Mrázová, chief client officer Wunderman Thompson Praha. Každá ze stovky webových stránek vycházela z globálního vzoru, nicméně jednotlivé weby jsme následně lokalizovali tak, aby odpovídaly podmínkám daného trhu. „Naše řešení vyžadovalo dokonalou organizaci a přesně stanovený projektový plán, a to i vzhledem k často měnícím se požadavkům klienta,“ doplňuje Mrázová.

NAD VŠÍM STÁLA POZITIVNÍ ZÁKAZNICKÁ ZKUŠENOST

Všem značkám jsme připravili nový design a upravili obsah. „S tím souvisela také úprava jednotlivých grafických prvků, jako jsou fotky a videa tak, aby je bylo možné v jednom balíku dodat do produkčního týmu. Ten pak musel jednotlivé webové stránky sestavit z jednotlivých dílů podobně jako lego. Vše v prostředí platformy Adobe Experience Manager,“ říká Iva Bowker, account director agentury Wunderman Thompson Praha.

Ještě před nasazením nových webů proběhlo UX testování s uživateli a klientem na wireframech a prototypech. Ty nám pomohly včas ověřit, jak bude web fungovat. Díky tomu jsme odladili chyby ještě před spuštěním a předešli časově náročným změnám ve finální fázi.

Na co jsme v projektu hrdí:

V praxi jsme podrobili zátěžové zkoušce naše agilní projektové řízení, což bylo klíčové pro pružné reakce na měnící se klientské požadavky.

Za běžného provozu jsme nasadili přes tisíc stránek, bez jakéhokoliv negativního dopadu na koncové zákazníky.

Vytvořili jsme systém, ve kterém se sbíhaly všechny obsahové i kreativní složky.

To vše při dodržení specifických potřeb jednotlivých regionů a lokálních trhů, včetně Číny, Ruska či arabských zemí.

Řízení a největší kus práce jsme zvládli v Praze, ale na pomoc jsme si přizvali naše síťové kolegy z Dillí, Dhaky a v poslední fázi i z Buenos Aires.

Celý projekt jsme dokončili měsíc před termínem.

A v neposlední řadě jsme ušetřili rozpočet.

Redesign v obrazech

Založili jsme „knihovnu“ komponent – Blueprint – s jednotlivými prvky používanými pro všechny weby. Zdroj: Wunderman Thompson









Na základě knihovny komponent jsme navrhli 11 základních vzorů webových stránek. Díky tomuto postupu jsme docílili konzistence u všech 25 trhů i 18 jazyků. Zdroj: Wunderman Thompson

Všechny weby musely splnit přísné nároky na UX, grafiku, SEO, lišící se právní regulace v jednotlivých zemích a požadavky farmaceutického průmyslu. Zdroj: Wunderman Thompson





Redesign a migrace stovky webů byl jedním z nejzajímavějších a také nejnáročnějších projektů v historii agentury. Zdroj: Wunderman Thompson

