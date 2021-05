Krizová komunikace bývá často označována za nejtežší disciplínu public relations. Důvodem je mnohdy strach znásledků, které může mít, pokud se ji nepodaří úspěšně zvládnout. Většina manažerů komunikace ji za svou kariéru musí rešit, rozdíl často bývá v intenzitě i v dopadech. Zatímco někdy může jít o krizi, která nadobro změní reputaci firmy, jindy může otevřít cestu k novému, do té doby přehlíženému tématu.

V současné době, kdy svět zahlcují problémy spojené s globální pandemií a lidé ve strachu o své zdraví i finanční stabilitu mění své chování, se do této situace dostávají mnozí. Ať už je krize způsobena aktuálním děním nebo dílem neštastné náhody, klíčem k jejímu zvládnutí je připravenost. V krizové komunikaci toto platí dvojnásob. Nepřítelem každé firmy, potažmo manažera komunikace však mnohdy bývá čas. Proto je jednoznačně základním kamenem úspěchu sestavení krizového manuálu a funkčního takzvaného alert systému. Jak se říká, v jednoduchosti je síla, proto jsou důležitá snadno zapamatovatelná a aplikovatelná pravidla. Mimo to by obsahem mel být nejen správný a přesný postup každého člena krizového štábu, ale i stanovení pravomocí a hierarchie v poskytování informací o situaci. Krizová komunikace je ale obvykle zmiňována v souvislosti s tím, jak správně postupovat při vyjádření směrem k médiím nebo veřejnosti. Často však bývá mnohem náročnější řešit krizi dovnitř vlastní firmy at už vůči zaměstnancům nebo i majitelům. Ta totiž bývá mnohem osobnější a emotivnější. Úspěchem je sladit a zvládnout oboje.

SITUACI JE POTŘEBA ŘEŠIT OKAMŽITĚ

Úskalí krizové komunikace tkví mimo jiné ve výchozí pozici. Existují odvětví, která se už z podstaty svého podnikání netěší prvoplánové oblibě. Jedním z mnoha příkladu je třeba stavebnictví, obzvláště pak v oblasti dopravy. Přestože my ve společnosti Eurovia CS pracujeme převážně na zakázkách pro stát na výstavbu dopravní infrastruktury, nedílnou součástí strategie komunikace musí být i široká veřejnost, která naše díla využívá. I proto jsme často prověřováni různými krizovými situacemi. Kromě běžných záležitostí jako jsou dopravní opatření narušující komfort řidiců, musíme bohužel občas řešit i tragické nehody, kde jde i o lidské životy. Jednou z nich byla situace před několika lety, kdy řidič nedodržel předepsanou rychlost v omezení na dálnici D1, narazil do jiného vozidla před sebou, a to následně vlivem nárazu přeskočilo ochranná mobilní svodidla a na místě usmrtilo našeho kolegu. Přestože z naší strany byla dodržena veškerá pravidla, nehodě jsme nemohli zabránit. Okamžitě bylo potřeba reagovat a danou situaci řešit. Postupovali jsme dle našeho krizového manuálu a směrem k médiím vše zafungovalo rychle. Problém však nastal uvnitř firmy. Naši kolegové na stavbě se kvůli nehodě začali obávat osvé bezpečí a odmítali v práci pokračovat. Podobný případ se stal ve zúžení v malé obci, kde řidic nechtěl čekat na semaforech, vjel do prostoru stavby, kde srazil a usmrtil pracovníka. Řekli jsme si: dost! Toto se přeci nemůže stávat!

KAMPAŇ, DEBATA A ZMĚNY

Rozhodli jsem se reagovat prakticky i osvětou, tedy kampaní. Kampaň s názvem „Už nikdy!“ obsahovala sérii videí, cedulí na stavbu i advertorialu, které ukazovaly hrůzné podcenění bezpečnostních pravidel a případné následné tragické následky. Vprvní fázi jsme cílili na naše zaměstnance. A následně jsme se zameřili na řidice. Cílem ale nebylo jen upozornit na to, že neukázněným chováním za volantem může kdokoliv přijít o život — řidič, náš kolega, spolupracovník, kamarád, otec od rodiny —, ale primárně ochránit naše zaměstnance přímo v terénu. Na základě tragické události jsme jako součást kampaně otevřeli debatu s investory o opatřeních přímo na stavbách v místech, kde se pracovníci kumulují, jako jsou například mosty. Výsledkem bylo společné rozhodnutí o využívání vyššího typu svodidel, která lépe fungují v případě nárazu. V každé krizi máte jednu jistotu, a to, že jednou skončí. Zároveň s sebou vždy přinese zkušenost a je jen na vás, jak ji zúročíte. To totiž v dlouhodobém horizontu učiní krizovou komunikaci skutečně úspěšnou, nebo neúspešnou. Pokud se podaří krizi ustát, zvrátit, nebo dokonce obrátit a zúročit v obecný prospěch, pak lze hovořit o mimořádném úspěchu.¶

Partnerem rubriky Insider je spolecnost Eurovia CS.