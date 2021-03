Foto: Better marketing

Společnost PPG, jeden z největších světových výrobců v oblasti maleb a nátěrů pro domácnosti, průmysl i dopravu, v České republice na trh dodává značky jako Balakryl nebo Primalex a rovněž provozuje maloobchodní síť prodejen Dům barev.

Před časem společnost spustila mezinárodní projekt tvorby e-commerce platformy, která usnadňuje zákazníkům jejich nákup, a zároveň slouží B2B partnerům. Součástí tohoto projektu se v Česku stala agentura Better, která firmě PPG s online marketingem pomáhala už čtvrtým rokem.

„Celý projekt spuštění e-shopu, se vší jeho komplexností v online prostředí i zcela klíčovou návazností na offline, bychom nezvládli tak rychle a hladce, nebýt přidané hodnoty Betteru a pohledu zvenčí, který nám pomáhal dělat ta správná rozhodnutí,“ tvrdí Dominik Duda, který má v rámci české pobočky PPG na starosti e-commerce.

V loňském roce byla situace na trhu pro řadu firem úplně nová. „Bylo výzvou vždy pohotově reagovat na danou situaci a včas informovat zákazníky o otevíracích dobách a možnostech nákupu,“ dodává Marek Klekner, projektový manažer Betteru. Komunikace se měnila často i v řádech hodin, ale především díky e-commerce platformě firma pozorovala neustálý nárůst tržeb.

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ O 85 PROCENT

Kromě konzultací a full service podpory při tvorbě e-commerce platformy Better dlouhodobě spravoval i PPC kampaně klienta. Hlavním cílem bylo posilovat značku Dům barev v Česku a na Slovensku. „V horizontu čtyř let se nám povedlo dosáhnout násobného růstu značky Dům barev. Starali jsme se o brandové i výkonnostní aktivity, díky čemuž značka posílila o více než 100 procent. Pouze s marginálním navýšením rozpočtu jsme do prodejen Dům barev přiváděli více

zákazníků,“ říká Martin Kupka, strategy director Betteru.

V období let 2017 až 2020 Better snížil náklady klienta za proklik o 85 procent v Česku a o 64 procent na Slovensku. Počet potenciálních zákazníků v Česku narostl o 264 procent, na Slovensku o 241 procent. „Povedlo se nám vylepšit veškeré výsledky v rámci PPC reklam. Klientovi jsme ukázali, jak efektivně plánovat a vyhodnocovat online marketingové aktivity,“ uvádí Klekner.

DŮM BAREV NA FACEBOOKU

Better dále připravil pro značku Dům barev komunikační a obsahovou strategii, ve které zohlednil celostátní a lokální kampaně, blog a e-mailing. Komunikace klienta dlouhodobě cílí na segment B2C i B2B.

„Značku Dům barev pomáháme budovat na Facebooku, psaním blogu a kampaněmi. To vše doplňují e-mailové rozesílky. Na začátku jsme narazili na roztříštěnost značky v onlinu a offlinu, postupně jsme ji však sjednotili.

V obsahu kombinujeme praktické tipy a rady, inspirujeme designovými realizacemi a motivujeme k nákupu v prodejnách a nově na e-shopu,“ popisuje social media specialistka Betteru Karolína Peřinová.

OŽIVENÍ KOMUNITY

„Když jsme stránku přebírali, byla fanouškovská základna prakticky mrtvá. Za období spolupráce jsme přesným zacílením a kvalitním obsahem vybudovali kolem značky komunitu, která se vyjadřuje k aktuálním trendům a tématům. Nebojíme se diskuse, naopak aktivně k ní vyzýváme,“ vysvětluje Karolína Peřinová. V příspěvcích i na blogu se Better řídil sezonností, která k oboru patří. Reagoval na záležitosti, které potenciální zákazníci Dům barev aktuálně řeší a pro které vyhledávají rady.

„Spolupráce s agenturou Better nám z pohledu sociálních sítí přinesla hlavně větší komplexitu a zapojila více strategického plánování. S nástupem e-shopu jsme čelili výzvě, jak propojit propagaci e-commerce, ale zároveň zachovat podporu naší síti 110 prodejen. Navíc minulý rok byl výjimečný a tak, jak se rychle měnila vládní opatření, tak

jsme i my museli rychle reagovat na aktuální situaci. A díky agentuře Better jsme celou minulou sezonu nejenže zvládli, ale ještě k tomu jsme rostli,“ vyjádřila se Barbora Moravcová, network marketing specialistka v PPG.

