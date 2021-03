ADVERTORIAL Růžová čokoláda a prémiová zmrzlina, to je Magnum Ruby. Jak ale vystavit výjimečnou novinku, kterou nikdo nezná?

U zmrzliny je nejdůležitější chuť a struktura. Magnum je velice známá a široce oblíbená zmrzlina, v případě Magnum Ruby šlo ale o absolutně neznámou chuť nově objeveného druhu čokolády. Vystavení nového produktu bylo proto pro kreativce v agentuře POS Media skutečnou výzvou. „Bylo nám jasné, že máme v rukou výjimečný produkt. Nový druh čokolády se na světě neobjevil téměř 100 let. Navíc nás zavazovala image značky Magnum, kde o prémiovosti produktu není pochyb,“ říká art directorka Lenka Gajzurová.

JASNÝ ZÁMĚR I FORMA

Prezentace v obchodě musela reflektovat jedinečnost a neobvyklost Magnum Ruby. Na první pohled muselo být zřejmé, že je před vámi produkt, který nevzniká každý den, a který musíte ochutnat.

Od počátku byla jasná forma. Volba padla na shop in shop. Je to totiž jedna z nejvýraznějších a největších forem propagace v rámci obchodu. Nejlepší zboží si zaslouží ten nejlepší prostor.

O realizaci shop in shopu se v agentuře postaralo nové in-house kreativní oddělení. A to, že v něm pracují zkušení designéři a kreativci, se potvrdilo i tím, že realizace shop in shopu Magnum Ruby byla odměněna vítězstvím v cenách POPAI. Agentura POS Media si tak ověřila, že rozšíření služeb o kreativní divizi se vyplácí a přináší klientovi úspěšnou reklamu. Cesta k cíli ale nebyla snadná.

9 bylo celkem shop in shopů Magnum Ruby 36 m2 byla plocha shop in shopu 10 dní trvala výroba shop in shopů

NÁPADEM TO NEKONČILO

Designéři odvedli skvělou práci a vymysleli koncept, který perfektně splnil všechny požadavky. Středobodem byla samozřejmě zmrzlina Magnum Ruby. Ta byla doslova postavena na piedestal v černo-zlatých barvách a připomínala tak více než zmrzlinu velmi vzácný klenot, což se k takto ojedinělému produktu skutečně hodilo. To samotné by ale nestačilo. Bylo nutné akcentovat čokoládu a nezapomenout na komunikaci její rubínové přirozenosti. Kreativci ani tady nezaváhali. Po maketě velkého nanuku nechali růžový zázrak přírody stékat, čímž poutali pozornost právě k výjimečné

polevě. Navíc ale přidali i obrovskou tabulku čokolády, kterou doplnili vyobrazením kakaových bobů a zřetelně tak odkázali na přírodní původ. Nenechali nikoho na pochybách, že právě čokoláda hraje u této zmrzliny hlavní roli.

NÁROČNÁ PRODUKCE

Skvělý nápad, skvělé řešení! „V produkci, ale takovou radost neměli, bylo navrženo hned několik prvků, které nebylo snadné vyrobit,“ dodává Gajzurová. První bylo 3D vyobrazení kostiček čokolády, které bylo nutné připravit z 2D podkladů tak, aby mohl být realizován lentikulární tisk, a to ve dvanácti vrstvách. Díky tomu byly čokoládové kostičky, které byly součástí realizace, jako živé. Kolemjdoucí zákazník měl dojem, že kostičky v nadživotní velikosti jsou opravdové, jen ochutnat. Dále bylo nutné leptat do průhledného plexiskla, a to z důvodu vyobrazení kakaových bobů,

které byly následně rafinovaně nasvíceny růžovými LEDkami. Tím designéři skvěle podtrhli původ růžové barvy. Nutné ocelové výztuhy a použití dubového dřeva gravírovaného laserem, to byly vlastně už jen maličkosti.

Dalším prvkem pod drobnohledem kreativců i produkčních bylo osvětlení. Muselo vzniknout jemné a decentní prostředí, které k luxusu neodmyslitelně patří. To je dnes bez světelných efektů nemyslitelné. Hledala se optimální

intenzita i barvy. Světelný projev ale významně ovlivňují i použité povrchy, a tak se vše produkovalo ve velmi matných odstínech. Kdo jste někdy řešil matné povrchy, víte, že je to další úhelný kámen, na kterém prověříte schopnosti svých produkčních a tiskáren.

FINÁLE JAKO ODMĚNA

Výsledek ale nenechal nikoho na pochybách, že se vynaložené úsilí vyplatilo. Pokud jste tenhle shop in shop někde potkali, tak jste ho nemohli minout. Dostat chuť na zmrzlinu Magnum nebylo nikdy jednodušší. Velká „socha“ samotné zmrzliny se stékající polevou, obrovská tabulka čokolády s 3D vizualizací kostiček a podsvícenými kakaovými boby. K tomu jemná zlatá a decentní černá barva jednotící celou prezentaci. Tuhle zmrzlinu jste prostě v mrazáku nenechali a odnesli jste si ji domů.

A přesně to bylo cílem a agentuře POS Media se tento cíl podařilo naplnit beze zbytku. „Propříště bychom již chtěli podobnou kampaň propojit i se sociálními médii a využít prostředí influencerů, na které se nyní začínáme soustředit, tak uvidíme, který další produkt dostaneme na výsluní.“ uzavírá výčet novinek v agentuře Gajzurová. A my se již těšíme na další realizaci, která opět trochu rozsvítí náš trh a nově třeba i ten onlinový.

Kampaň v obrazech

Kampaň v obrazech – Magnum Ruby Při produkci shop in shop byly použity ty nejnovější technologie a materiály – lentikulární tisk, LED podsvícení a další. Kampaň v obrazech – Magnum Ruby Cílem in-store kampaně bylo představení Magnum Ruby zmrzliny českým zákazníkům.

Kampaň v obrazech – Magnum Ruby

Ruby je po mléčné, hořké a bílé čtvrtým typem čokolády, objeven byl v roce Čokoláda je vyrobena z ruby kakaových bobů a nabízí jinou chuť než ostatní čokolády, není hořká, mléčná ani sladká. Místo toho se může pochlubit ostřejší příchutí připomínající bobulovité plody.