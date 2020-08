Anna Brůžková

⭐⭐⭐⭐⭐

Basketbalová kampaň na Mountin Dew je naprosto skvělá. Jakákoliv hra a interakce se zákazníkem je vždy velké plus a to se v tomto případě podařilo

bravurně. Jediné, čeho bych se z produkčního pohledu bála, je praktičnost vystavení. Zejména basketbalové balony by v některých obchodech nevydržely ani pár hodin (bohužel).

Linda Petrová

⭐⭐⭐⭐⭐

Yes, we can. Tohle fakt vtahuje. Jednoduché řešení, stabilní, evidentně jde použít vícekrát. A nese si v sobě značku, která je partnerem NBA. Dobře umístěné, nebere podlahovou plochu a je zde dost místa pro viditelný produkt. Podařené.