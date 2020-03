ADVERTORIAL „Mít autentickou a rozpoznatelnou značku, obzvlášť, pokud jde o společnost naší velikosti, je naprosto zásadní,“ říká Sanja Čengič z Ensany.

Značka Ensana, která v současné době zastře­šuje 26 evropských lázeňských hotelů, byla poprvé představena v roce 2019. O budování brandu v tomto specifickém segmentu jsme hovořili se Sanjou Čengič, group marketing a PR ředitelkou společnosti.

Značka Ensananení známá jen v ČR. Najakých trzích nyní najdeme vaše hotely?

Ensana má nejširší nabídku hotelů v evrop­ských historických lázeňských městech, která jsou známá pro své přírodní léčebné zdroje. Kromě Česka působíme v Maďarsku, Rumun­sku a na Slovensku.

Sanja Čengič

Na jaké potenciální hosty cílíte?

Název Ensana je odvozen od latinských slov „zdraví“ a „uzdravování“ a zcela tak odráží náš hlavní cíl. Věříme, že každý má právo na zdraví a možnost se o něj starat, a proto se snažíme nabízet naše lázeňské služby tak, aby si je mohly dovolit nejrůznější typy hostů. Klienti si tak mohou užít absolutní luxus a his­torické Římské lázně v hotelu Nové Lázně Spa Hotel v Mariánských Lázních, nebo o kousek dál navštívit náš hotel Svoboda, který nabízí skvělé služby a podobná ošetření, ale ubyto­ vání je zde za dostupnější ceny.

A konkrétně se bavíme o jakých zákaznících?

Může to být někdo, kdo již nepracuje a chce navštívit klidný lázeňský hotel jako třeba Thermia Palace v Piešťanech a zaměřit se na specifický zdravotní problém. Stejně tak to ale může být syn nebo dcera tohoto klienta, kteří si chtějí pouze odpočinout, zajít si na masáž a do termálních koupelí. Každý z našich hotelů nabízí unikátní procedury, které jsou založené na přírodních zdrojích dané lokality. Nabízíme tak širokou škálu procedur urče­ných pro každou věkovou skupinu.

Značku Ensana jste představili před půl rokem. Co vás vedlo k tomu sjednotit hotely pod jeden brand?

Věříme, že i v našem oboru je naprosto zásadní mít autentickou a rozpoznatelnou značku – obzvlášť, pokud jde o společnost naší velikosti. Na značce jsme tvrdě praco­vali a stále ještě pracujeme. Ale už teď jsem velice potěšená, že jsme za tak krátkou dobu byli vybráni na seznam nominovaných za nejlepší reklamní kampaň v rámci udílení cen za marketing v cestovním ruchu The Travel Marketing Awards v Londýně.

Vybudování značky Ensana pro vás osobně nebylo první zkušeností tohoto druhu…

Ne, ve své kariéře jsem měla štěstí, že jsem se mohla podílet na několika významných projektech, kdy se vytvářela nebo měnila značka, ať už v reklamní agentuře BBDO, nebo ve společnostech jako CME/Nova TV. Pracovat na takových projektech mě baví, protože mě vždy přivedou k základům práce každého marketéra, a to je porozumět našemu kliento­vi. Věřím, že za budováním úspěšné značky je vždy hluboké porozumění zákazníkovi a jeho potřebám a očekáváním…

…a také efektivní kampaně. Ty vaše najdeme kde?

Vybíráme si marketingové kanály podle toho, kde jsou naši zákazníci aktivní – abychom tam byli přítomni a mohli s nimi komuniko­vat autenticky a poutavě. Používáme hlavně digitální kanály a sociální média, ale také PR. Výběr použitých kanálů ale samozřejmě zá­ visí na tom, jaké má naše kampaň cíle. Takže na nás můžete narazit i jinde, jde nám pouze o to, aby to bylo relevantní.

Co si pod relevantností sdělení máme představit?

Mnoho společností se soustředí na určitý sektor – luxusní, dostupný – a podle toho cílí na své klienty. My jsme v tomto unikátní, protože nabízíme služby pro každou cenovou skupinu. Pro nás je tedy zásadní nejdříve zjistit, jaká zdravotní témata jsou pro naše potenciální klienty důležitá, jaké mají potřeby a cíle, a pak jim nabídnout služby odpovídající jejich rozpočtu a dalším požadavkům.

V letošním roce hodláte otevřít dva nové hotely. Jeden v Rumunsku, kde již působíte, a druhý ve Velké Británii, což pro vás bude nový trh.

Otevření Buxton Crescent Ensana Health Spa Hotel bude jedním z nejprestižnějších a nejsle­dovanějších v roce 2020. Dochází k němu po patnácti letech citlivých a rozsáhlých rekon­strukcí a renovací tohoto komplexu. Otevření hotelu přivede do historického města Buxton nové hosty, kteří si budou moci užít luxusní termální lázně a hotel s osmdesáti pokoji.

Foto: ensanahotels.com

Foto: Sanja Čengič