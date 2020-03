ADVERTORIAL Technologie přinášejí velké změny v kreativním a live marketingovém odvětví. Stále častěji se samotný event stává obsahem a jeho emoce a poselství se šíří dál, ať už přes sociální sítě nebo média.

My sami v CREATIVE PRO group spolu s klienty vnímáme eventy jako point of content (místo tvorby obsahu), které má jedinečnou schopnost okamžitého šíření, a proto se propojování s PR a digitální komunikací stává nezbytností.

Spolu s klienty posouváme hranice a objevujeme zcela nové úrovně, při kterých vytváříme zážitek spojený přímo se značkou.

Jak oslovit Češky

Při návrhu konceptu eventu myslíme nejen na účastníky, ale i na potenciální online publikum. Vytváříme eventy, z nichž vnímáte značku klienta v každém okamžiku.

Brandovaný fotokoutek je dnes již standardem téměř všech větších akcí. My se však snažíme, aby každý kousek eventové skládačky byl „insta‑friendly“. Samotný program, speciální pozvánky, fotogenický catering či zákulisí pro účinkující.

Ve spolupráci s našim klientem adidas jsme v Praze připravovali sérii malých eventů zaměřených na propagaci tréninkové kolekce pro ženy. Narazili jsme však na zásadní komunikační výzvu. V souladu s globální strategií má adidas jen jeden mezinárodní instagramový účet, a to v anglickém jazyce. Jak tedy oslovit Češky, aniž by nás to stálo statisíce korun za nákup mediálního prostoru?

Fotky od profesionála

Rozhodli jsme se zapojit dlouhodobé ambasadorky značky a přizvat také influencerky. Začali jsme menším eventem, kde se setkaly tváře adidasu s mikro‑influencerkami. Cílem bylo hlavně vytvořit dostatek obsahu pro jejich sociální sítě. Další event byl už otevřen veřejnosti. Návštěvnice si mohly zacvičit s ambasadorkami, získat od nich rady v oblasti výživy nebo si vyzkoušet novou tréninkovou kolekci. Během celé akce vznikal foto i video obsah, který jsme následně sdíleli s účastnicemi. Protože nikdo vám neudělá hezčí fotku na váš osobní profil než profesionální fotograf.

Placený značkový obsah

Počet zájemkyň o eventy nám rostl s každou akcí, stejně jako zásah na Instagramu. Zatímco kapacita eventů byla dána, jejich online dosah byl neomezený. A tak se nám podařilo organicky zasáhnout téměř tři sta tisíc lidí online prostřednictvím čtyř eventů s maximální kapacitou sto osmdesát návštěvnic.

Tento organický dosah jsme ještě několikanásobně zvětšili placeným značkovým obsahem, poměrně novou funkcí Instagramu dostupnou pro účty tvůrců, kterou tato platforma uvedla v polovině roku 2019. Firmy tak mají možnost sponzorovat příspěvek, který je přidán jejich ambasadorem na jeho/jejím účtu a oslovit tak nové fanoušky.

Autor: CREATIVE PRO

Foto: UNSPASH

Foto: UNSPASH