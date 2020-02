Lze říci, že byl ve znamení inovací, a to jak technologických (testování ve virtuální realitě, rozvoj digitálních platforem), tak v oblasti nových postupů při práci s daty (využívání datové fúze při práci s více zdroji, integrace pasivního a aktivního měření).

Stále roste potřeba přicházet s nejrůznějšími chytrými řešeními, a především je uvádět do praxe – tzv. agile. Díky tomu jsme schopni v některých případech přinést zadavatelům odpovědi na jejich zadání v řádu hodin, běžně pak v řádu dnů. To potom logicky umožňuje věnovat více času diskusi o implikacích pro business klienta a možnost se výrazně více zapojit i do implementační fáze. Právě zvýšená poptávka po spolupráci při implementaci zjištění nás v Ipsosu přivedla k vyčlenění samostatné divize Ipsos Actify.

Dokázali jsme se významně posunout i v oblastech „tradičního výzkumu“ kolem značky, komunikace či testování inovací – například naše možnosti v oblasti testování digitální komunikace jsou aktuálně na nejvyšší možné úrovni, na základě našich výzkumů jsme předpověděli velmi přesně počet aktivací Apple Pay. Výrazné inovace proběhly i v offline kvalitativním výzkumu, kde jsme rozšířili řešení využitím digitálních nástrojů, mobilních etnografií apod. Z pohledu obchodních výsledků nás potěšil nejen další růst Ipsosu v České republice, ale velmi dobře se v loňském roce dařilo i pobočkám Ipsos Central Europe Clusteru (Slovensko, Rakousko a Maďarsko).

A co nového na globálním trhu? Řada firem prošla nebo stále prochází významnou restrukturalizací či změnou vlastnické struktury – z tohoto pohledu je potěšitelné, že Ipsos zůstává stabilním a jediným hráčem řízeným výzkumníky, na nejvyšším postu je stále zakladatel a prezident Ipsosu Didier Truchot.

Pro rok 2020 jsou naše plány velmi ambiciózní z pohledu aktuální tržní situace. Jsem nicméně přesvědčen, že máme tu nejlepší možnou výchozí pozici k jejich dosažení. Vedle již zmíněného akcentu na využívání nových technologií, aplikací při sběru, zpracování a analýzy dat, víme, že další rozvoj není možný bez pečlivé práce v oblasti HR a bez podpory CSR. Zajímají nás jak firmy, tak lidé i celá společnost.