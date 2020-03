Lidé do 30 let z oboru reklamy, marketingu a public relations se od začátku února do 13. března mohou přihlašovat do prestižního tréninkového programu Young Lions a zapojit se tak do soutěže, která již dvanáctým rokem pomáhá mladým profesionálům výrazně urychlit rozvoj jejich potenciálu. Letos poprvé se navíc program přiblíží mimopražským uchazečům, zahajovací akce se totiž uskuteční také v Brně.

Young Lions je prestižní soutěž a tréninkový program pro mladé profesionály zabývající se komunikací značek. Nabízí příležitost k růstu lidem ze všech typů agentur, klientských organizací i freelancerům celkem v pěti kategoriích – Digital, Marketers, Media, PR a Print. Uskuteční se od 27. března do 3. dubna v Praze.

„Účastníci vytvoří dvoučlenné týmy, které dostanou zadání připravit návrh kampaně, obvykle zaměřené na charity, neziskové organizace nebo všeobecně prospěšné myšlenky. Týmy poté mají čtyřiadvacet hodin na jeho zpracování a odevzdání. Úkolem soutěžících je přijít s co nejoriginálnějším řešením a následně ho v pěti minutách v angličtině odprezentovat odborné porotě,“ popisuje René Jež, ředitel soutěže a zakladatel společnosti Lionhearted, která je organizátorem programu Young Lions v České republice.

Soutěž představí organizátoři na warm-upech v Praze i v Brně

Zájemci o informace o programu se budou moci zúčastnit přípravných warm-upů. První z nich s názvem „Is Your Great Good Enough?“ se uskuteční 20. února v Praze. Součástí akce bude kromě představení tréninkového programu též debata odborníků z oboru na téma rozvoje kreativního myšlení, v jehož duchu se nese i charakter programu Young Lions. Akce proto bude otevřená všem bez ohledu na to, zda se soutěže Young Lions chtějí zúčastnit, či nikoliv.

Vůbec poprvé se pak svého warm-upu dočkají i mimopražští uchazeči, 25. února proběhne akce „From Good to Great“ v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Vzhledem k tomu, že jde o první ročník, zaměřili jsme brněnský warm-up především na představení programu a soutěže Young Lions. Zahajovací akce je tak určena všem, kdo se o soutěži chtějí dozvědět víc, ať už jde přímo o účastníky, či o zástupce společností, které chtějí do soutěže vyslat své zaměstnance,“ zve René Jež.