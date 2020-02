25. ročník nejstarší soutěže kreativity v reklamě, Zlatá Pecka, kterou již tradičně uspořádala Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK) zná své vítěze. Rozdalo se celkem 17 cen, dále tři speciální Zlaté pecky, cena Vysoké školy kreativní komunikace (VŠKK) a mediální cena Media Marketing Services (MMS), Zlatá pecka za nejlepšího herce a poprvé v historii soutěže také tři ceny Best of the Best za přínos reklamě.

Slavnostním vyhlášením soutěže Zlatá Pecka, již osmým rokem provázel herec Jakub Kohák, který si na pódiu zároveň převzal také jednu ze tří cen Best of the Best, které AČRA MK letos udělila vůbec poprvé. Další dvě ocenění si převzali Jan Svěrák a Martin Krejčí, režisér notoricky známého vánočního spotu se zlatým prasátkem.

Porotci v čele s čestným předsedou, admanem české reklamy Jiřím Mikešem, ocenili Zlatými peckami 17 prací, nejvíce z nich v kategorii televizních spotů. Bodovala agentury Momentum Czech Republic s kampaní Nic na vás nehrajeme pro Bohemia Energy, a to kategoriích televizního i rozhlasového spotu.

Stejný počet pecek získala i agentura Comtech Can s kampaní pro Tanec Praha, která již v minulém roce získala řadu ocenění, včetně zlatého Louskáčka na ADC Czech Creative Awards, a také Někdo jiný, jejímž zadavatelem byl Český červený kříž. Pozadu nezůstaly ani slovenské agentury, nejúspěšnější byla se dvěma cenami agentura This is Locco.

Speciální cenu VŠKK si z večera odnesla McCann Prague za kampaň Zbytečné nehody, mediální cenu MMS získal Radiohouse s rozhlasovou kampaní I love hummus. Zlatou pecku za nejlepšího herce obdržel Josef Polášek.

Foto: AČRA MK