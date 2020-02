Třetí ročník Výročních cen České eventové asociace (ČEA) je od 18. února do 9. března otevřen pro přihlášky. Stejně jako v předchozích letech mohou agentury a firmy přihlásit své eventy za rok 2019 do sedmi kategorií podle jejich zaměření. Odborné porotě letos opět předsedá Jan Binar, CEO McCann Prague a prezident AKA. Galavečer s vyhlášením vítězů proběhne 20. dubna v Galerii Mánes.

Česká eventová asociace letos již potřetí uděluje Výroční ceny pro nejlepší počiny v oblasti eventové komunikace. Mimořádné projekty za rok 2019 se mohou přihlašovat od 18. února do 9. března na webu ČEA a budou vyhlášeny v následujících kategoriích:

Eventy pořádané pro korporátní, veřejné a politické zadavatele a neziskové projekty

a) B2B eventy – na podporu obchodních vztahů

b) B2C eventy – na podporu vztahů se zákazníky

c) B2P eventy – na podporu vztahů s veřejností

d) B2E eventy – na podporu vztahů se zaměstnanci

Eventy pořádané jako vlastní produkce

a) Zábava a showbusiness (veřejné eventy a festivaly)

b) Odborné konference, fóra a kongresy

c) Výstavy, veletrhy a oborové festivaly

Ze všech přihlášených projektů bude 31. března na Event Festu vyhlášen shortlist, do kterého se dostane pět nejlépe hodnocených eventů v každé kategorii. Na galavečeru, který proběhne 20. dubna v Galerii Mánes, pak budou vyhlášena první tři místa pro každou kategorii a cena Grand Prix, kterou získá jeden z vítězných eventových projektů.

V minulých letech se absolutním vítězem stala agentura Event Arena s projektem Rádio 201.7 pro Komerční banku (rok 2018) a JAD Productions s projektem #24RIDE pro Mercedes Benz (rok 2019). Projekt JAD Productions získal Grand Prix i ve světové soutěži BEA World.

„Důraz budeme klást na jasně definované cíle, problém či příležitost, kvalitu strategie, nápadu i realizaci a dopad. Jsem rád, že se přihlašujícím daří dokládat efekty a naplnění cílů tvrdými daty,“ popsal předseda poroty Jan Binar. V porotě mimo jiné zasedne i Andrea Faflíková (Senior Brand Relations & Events Manager LEGO) a Tereza Vránková (Head of Marketing and PR Communication v Samsung Electronics Czech and Slovak).

„Dělat eventy dobře znamená koordinovat umění mnoha profesních disciplín v omezeném čase. Jak jinak si mohou zadavatelé či agentury ověřit, že tuto práci dělají dobře, než nezávislou oborovou soutěží? Věříme, že tyto ceny přinášejí nejen inspiraci a poučení, ale zároveň přispějí ke zvýšení významu eventového průmyslu v České republice,“ říká Jan Kubinec, předseda České eventové asociace.

Organizací letošního vyhlašování Výročních cen je pověřena agentura Event Arena, která v letošním roce slaví 20 let působení na českém trhu.

Foto: ČEA