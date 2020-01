Konference Primetime for Big Data 2019 se setkala s velkým zájmem a byla zcela vyprodána. Organizátoři z Blue Events proto přesunují ročník 2020 do ještě větších prostor. Pozvali také renomovaného klíčového řečníka, kterým bude Prof. Viktor Mayer-Schönberger, spoluautor zatím jediné knihy o problematice velkých dat, přeložené do češtiny. Konference se uskuteční 25. 3. 2020 v pražském Clarion Congress Hotelu. Do konce ledna 2020 jsou registrace k dispozici za nejlepší cenu.

Konference navazuje na tradici předchozích 5-ti ročníků tohoto setkání, kterých se zúčastnilo celkem přes tisíc manažerů a expertů ze všech odvětví, od retailu po zdravotnictví, reprezentujících různé pozice, od marketing managementu až po řízení financí a provozu. Ročník 2020 přitom přivítal přes 250 hostů a byl s velkým předstihem beznadějně vyprodaný. Lze to považovat za jasný důkaz rostoucího zájmu o problematiku velkých dat, která již nacházejí, mimo jiné díky uplatnění umělé inteligence, své pevné místo v životě firem i institucí.

Viktor Mayer-Schönberger

Kniha “Big Data- Revoluce, která změní způsob, jak žijeme, pracujeme a myslíme“

Michaela Dvořáková, která s týmem Blue Events tuto konferenci připravuje, k tomu říká: „Při přípravách konference Primetime for Big Data počítáme s ještě větším počtem účastníků a rezervovali jsme nově rekonstruované konferenční prostory v Clarion Congress Hotel Prague. Rovněž termínem vycházíme vstříc aktuálnímu růstu zájmu o tuto problematiku a konferenci přesouváme z podzimního na jarní termín, konkrétně na 25. 3. 2020.“

Těžištěm programu bude opět prezentace konkrétních příkladů toho, „jak to poskládat, aby nám to pomohlo“. To je ostatně hlavní téma ročníku 2020, které avizuje seznámení s aktuálními trendy v implementace big dat v našich podmínkách. Velká pozornost bude také věnována nástrojům pro úspěšnou integraci a využití dat.

Konference si i nadále udrží svůj veskrze praktický charakter, přesto si organizátoři kladou za cíl přispět i k rozvoji teorie a koncepčního myšlení v souvislosti s velkými daty. Pozvali proto renomovaného zahraničního řečníka Viktora Mayer-Schönbergera, profesora řízení a regulace internetu na univerzitě v Oxfordu. Vydal celkem 11 knih, včetně mezinárodního bestselleru “Big Data”- Revoluce, která změní způsob, jak žijeme, pracujeme a myslíme“. Tato kniha, jejímž spoluautorem je Kenneth Cukier, byla přeložena i do češtiny.

„Požádali jsme Prof. Mayer-Schönbergera, aby v březnu v Praze představil své názory na to, kam se problematika velkých dat od vydání této významné knihy posunula a zda již dochází k avizované změně našich životů. Při zodpovězení této otázky se nepochybně bude opírat o svoji nejnovější knihu Reinventing Capitalism in the Age of Big Data, která je predikcí toho, jak budou data redefinovat tržní ekonomiku,“ dodává Dvořáková. Viktor Mayer-Schönberger se ve své nové knize zabývá i tím, jakou strategii zvolit, abychom si zajistili lepší budoucnost. Online registrace k účasti je k dispozici na konferenčním webu.