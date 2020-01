Mladí čeští profesionálové v oblasti reklamy, public relations a marketingu se mohou v roce 2020 těšit již na 12. ročník talentové soutěže Young Lions. Generálním podporovatelem akce se od letošního roku stává brněnská PR a komunikační agentura Lesensky.cz. Právě díky ní se část aktivit spojených se soutěží a tréninkovým programem vůbec poprvé odehraje také v jihomoravské metropoli. Young Lions se tak mají přiblížit i mimopražským talentům.

„Vzdělávání v reklamě, PR a marketingu podporuje naše agentura dlouhodobě, proto nám spojení s Young Lions dává smysl. V projektu vidíme velký potenciál, pro zájemce o náš obor je to šance, jak se posunout velmi rychle vpřed,“ vysvětluje Petr Lesenský, zakladatel a majitel agentury Lesensky.cz.

Jak dodává, při spolupráci s Young Lions uplatní agentura zkušenosti z vedení studentské agentury PR Gang a vzdělávacího střediska PR Akademie. „Pomocí těchto projektů se snažíme vytvořit provázaný systém vzdělávání – od studentů přes juniorní pozice až po špičkové PR profesionály. Jakožto jediná mimopražská agentura v APRA se navíc snažíme o aktivitu v regionech, což považuji z hlediska rozvoje našeho oboru za nesmírně důležité,“ vysvětluje Lesenský.

Young Lions je soutěž a tréninkový program pro mladé profesionály do třiceti let zabývající se komunikací značek. Nabízí příležitost k růstu lidem ze všech typů agentur, klientských organizací i freelancerům celkem v pěti kategoriích – Digital, Marketers, Media, PR a Print. Účastníci vytvoří dvoučlenné týmy, které dostanou zadání připravit návrh kampaně, obvykle zaměřené na charity, neziskové organizace nebo všeobecně prospěšné myšlenky. Týmy pak mají 24 hodin na jeho zpracování a odevzdání. Úkolem soutěžících je přijít s co nejoriginálnějším řešením a následně ho v pěti minutách odprezentovat odborné porotě. Registrace do soutěže poběží od 3. února a soutěž samotná se pak uskuteční od 27. března do 3. dubna.

„Ze spolupráce s agenturou Lesensky.cz máme radost, protože souzníme v představě o tom, jak důležité je vzdělávat a posouvat v kariéře zájemce o komunikační obory jako PR či marketing. Právě česká verze Young Lions patří k naprosté světové špičce v oblasti rozvoje kreativního myšlení a klíčových schopností a dovedností potřebných pro profesionály v oboru,“ podotýká René Jež, ředitel soutěže a zakladatel společnosti Lionhearted, která je organizátorem programu Young Lions v České republice.

„Velkou výhodou této spolupráce je navíc posun směrem k mladým profesionálům také mimo hlavní město. Zájemci o rozvoj kreativního myšlení a účast v Young Lions se mohou zúčastnit akce ‚Is your great good enough?‘, kterou pořádáme 20. února v Praze. Díky partnerské agentuře Lesensky.cz proběhne o pět dní později v Brně obdobná akce s názvem ‚From good to great‘,“ uzavírá René Jež.