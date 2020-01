Konference Content marketing 2020 s podtitulem “Závazek značek” představí úspěšné case studies a pohled na to, co nás čeká v další dekádě.

Konferenci pořádá Asociace content marketingu – ACM a agentura FREYA CZ, která v České republice zaštiťuje oborové aktivity v oblasti content marketingu. Jsme členy britské asociace The Content Marketing Association (The CMA) a zároveň pak International content marketing forum (ICMF).

Konference Content marketing 2020 se ve svém čtvrtém ročníku zaměřuje na téma závazku značek vytvářet kvalitní obsah a jak na to. V programu se představí například značky Ambiente (např. Ambiente Brasileiro, Ambiente Pizza Nuova), LMC, komunikace Ambasada USA, Vogue CS a další.

Keynote speaker: Pieter Vereertbrugghen, President of the Belgian Association for Content Marketing Agencies, Managing Director Cypres

Speakers: Andrea Běhounková, šéfredaktorka Vogue; Šárka Hamanová, PR managerka Ambiente; Kateřina Borovanská, Managing Director FREYA, ACM, Fénix content marketing; Rudolf Kvíz, Managing Director Konektor Social; Martin Vymětal, Business & Marketing Director Boomerang Communication; Jan Javornický, Managing Director Elite Solutions a další.