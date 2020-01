Česká eventová asociace startuje třetí ročník soutěže Výroční ceny, jež oceňuje ty nejlepší počiny v oblasti eventové komunikace. Přihlášky přijímá do 9. března, shortlist zveřejní 31. března na akci Event Fest v Cubex Centrum Praha. Slavnostní vyhlášení se bude konat 20. dubna ve Velké galerii Mánes na Novém Městě.

Předseda asociace Jan Kubinec věří, že se letošní ročník opět podaří posunout o stupeň dál. „Vyhodnotili jsme poznatky z loňska a implementovali pár změn. Máme za sebou několik vzdělávacích workshopů pro potenciální účastníky a čerpáme i organizační zkušenosti ze světové soutěže BEAWorld. Chceme se posunout nejen v organizaci soutěže, ale i v její komunikaci a přínosu eventového průmyslu.“

Stejně jako minulý rok se budou soutěžící moci přihlásit do sedmi kategorií. Eventy pořádané za účelem podpory businessu jsou rozděleny do kategorií B2B, B2C, B2P a B2E. Eventy, které byly organizovány ve vlastní produkci budou mít možnost soutěžit v dalších třech kategoriích, a to Zábava a showbusiness, Vzdělávání – konference a kongresy, Výstavy a veletrhy. Ani letos nebude chybět GRAND PRIX, ocenění pro absolutního vítěze napříč všemi kategoriemi.

O vítězích bude rozhodovat odborná porota, jeho předsednictví podruhé přijal Jan Binar, ředitel agentury McCann Prague a prezident AKA. Shortlist vznikne na základě online hlasování, o vítězích se bude debatovat na zasedání poroty, kde budou přihlašovatelé prezentovat své práce.

„Těším se na další ročník. Porota je nachystaná pečlivě prostudovat každou přihlášku a vybrat ty nejlepší. Důraz budeme klást na jasně definované cíle, problém či příležitost, kvalitu strategie, nápadu i realizaci a dopad. Jsem rád, že se přihlašujícím daří dokládat efekty a naplnění cílů tvrdými daty. Věřím, že v tomto ročníku bude trend pokračovat. Výroční ceny znovu poskytnou nejen inspiraci, ale i jasně doloží, že investovat do event marketingu se vyplatí!“ popsal předseda letošní poroty Jan Binar.

Foto: ČEA