Kampaň pro festival Tanec Praha 2019 získala další cenu. Po zlatu z kreativních cen ADC Awards získala kampaň, která vznikla ve spolupráci agentury Comtech Can a vizuální umělkyně Báry Prášilové bronz na světové soutěži Clio Awards.

Kreativní koncept pro Tanec Praha 2019 vystavěný kolem sdělení „Zvědavost je šance na zážitek,“ porotu prestižní losangeleské ceny upoutal obrazovým ztvárněním

„Touhou každého kreativce je poměřovat se s nejlepšími ve svém oboru. Jak na domácí, tak i mezinárodní scéně. A snem je potom tohle soupeření vyhrát, uspět,“ říká Roman Čihalík, kreativní ředitel agentury Comtech Can.

„Když si vzpomenu, jak jsem před rokem celý koncept vymýšlela a po večerech kreslila pod lampičkou… a pak zpovzdálí sleduji, jak se kampani daří na druhé straně zeměkoule, tak mi to pak dodává motivaci se přenést i přes ty momenty, které v mé profesi zas tak zalité hollywoodským sluncem nejsou,“ dodává vizuální umělkyně Bára Prášilová.

„Věděli jsme, že přilákat diváky k tak náročné disciplíně, jako je progresivní taneční umění, bude chtít velkou dávku originality a kontroverze,“ přibližuje přístup ke kampani Petr Vlasák, kreativní ředitel Comtech Can.

„Ocenění přijímám s pokorou a motivací pro další práci,“ říká jeho kolega Roman Čihalík s tím, že ocenění Clio Awards je výsledkem práce týmu, který se nad přípravou kampaně pro Tanec Praha sešel.

Práce pro Tanec Praha 2018 také ukázala, že se agentuře Comtech Can vyplatila sázka na dvojici kreativních ředitelů. Tento systém je pro agenturu velikosti Comtech Can neobvyklý. Umožňuje ale vyhnout se tomu, aby některý z klientů byl upozaděný. Naopak se ukazuje, že s dvojicí ředitelů agentura dokáže pro klienty pracovat nejen na úrovni silných insightů, ale i řemeslné exekuce.

Soutěž CLIO Awards v příštím roce vstoupí už do svého šedesátého ročníku. Ceny se v ní udělují za výjimečné počiny v oblasti kreativního marketingu, reklamy, designu a komunikace. V posledních letech z českých agentur uspěli například VMLY&R nebo Geometry Global, teď se do elitní společnosti připojila agentura Comtech Can.

Foto: Tanec Praha